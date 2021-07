"Dit is de toekomst van kunstgalerieën"

De burgemeesters van Boom en Rumst reageren met veel begrip en respect op de beslissing dat de organisatie achter Tomorrowland nu zelf de volgende editie van het festival opschuift naar 2022. Burgemeesters Jeroen Baert en Jurgen Callaerts (beiden N-VA) hadden vorige week de vergunning voor een zestiende editie van Tomorrowland geweigerd omdat er nog te grote risico’s zijn wat betreft de gezondheid en veiligheid van zowel de festivalgangers, buurtbewoners en iedereen die bij het festival betrokken is. Ook na overleg met de Vlaamse Ministers Jambon en Somers en federaal minister Verlinden bleven de burgemeesters bij hun standpunt. “We nemen vandaag nota van de beslissing van Tomorrowland om nu zelf de volgende editie nog een jaar uit te stellen. Zoals zij ons burgervaderschap respecteren en vooral de inwoners uit onze gemeenten, respecteren wij ook hun beslissing die volgens ons nog altijd de enige juiste en meest verstandige is in deze omstandigheden”, zeggen de burgemeesters. “In dit verhaal zijn geen winnaars en gaat het er niet over wie gelijk krijgt: het is zoals eerder gezegd ook voor ons een beslissing van het verstand en niet van het hart geweest, en dat geldt ongetwijfeld nog veel meer voor de organisatie.” “We betreuren dat de omstandigheden niet beter of anders zijn en hopen dat de organisatie en hun medewerkers deze zware tegenslag toch kunnen verwerken. En eerlijk gezegd is door deze beslissing ons respect voor de organisatie alleen maar groter geworden, ondanks de moeilijke overlegmomenten van de laatste weken. Laat ons daarom samen uitkijken naar 2022 en The Reflection of Love volgend jaar ten volle beleven, opnieuw in Boom en Rumst.”Foto Belga