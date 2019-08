U was afgelopen nacht misschien ook in een museum te vinden. Want de vijftiende editie van de Museumnacht lokte maar liefst 12.000 bezoekers naar de 20 deelnemende musea. Wij bekeken het enorme programma, en kozen er 1 thema uit. Verborgen kunst. Kunstwerken op onverwachte locaties in de musea dus. En onverwacht, dat was het zeker.