'Dit is geen vakantie'

De tijdelijke opschorting van de lessen betekent niet dat het plots vakantie is. Dat zei Onderwijsminister Ben Weyts vandaag voor aanvang van de Vlaamse ministerraad. Er moet volgens hem worden nagedacht over manieren om leerlingen toch te laten studeren.

Al zeker tot en met 3 april wordt er geen les gegeven op de scholen in ons land. 'Met de paasvakantie erbij hebben we dus vijf weken', zei Weyts vrijdag. 'Laat ons hopen dat de situatie tegen dan gestabiliseerd is.' De minister pleitte er gisteren nog voor om de scholen open te houden, maar verdedigt toch de maatregel die 's avonds werd beslist. 'Als je maatregelen neemt, doe je dat best ineens drastisch. Geen zachte heelmeesters.'

Tegelijk waarschuwt Weyts voor een vakantiegevoel. 'We moeten zorgen dat er een leeraanbod blijft. Daarvoor zijn verschillende manieren denkbaar. Scholen kunnen bijvoorbeeld 'Smartschool' gebruiken om opdrachten te geven aan de leerlingen.' Om 11 uur is er overleg met de koepels en met de vakbonden. Daar zal ook de organisatie van de opvang aan bod komen. 'We zullen samenwerkingen tussen scholen organiseren, binnen de scholengemeenschap en daarbuiten', aldus Weyts. Scholen zijn overigens slechts verplicht om opvang te voorzien voor kinderen tot 14 jaar.

(foto Belga)