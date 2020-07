'Dit is het begin van tweede golf'

'Met deze cijfers moet je toch zeggen dat je aan het begin zit van een tweede golf.' Dat zei viroloog Marc Van Ranst vrijdag op Radio 1 in een reactie op de nieuwe coronacijfers.Volgens hem zal nu ook het aantal ziekenhuisopnames gestaag beginnen stijgen.

Het gemiddelde aantal coronabesmettingen over de voorbije zeven dagen stijgt vrijdag fors, met 32 procent. Dat blijkt uit het dashboard van Sciensano. Afgelopen maandag waren er zelfs 216 nieuwe gevallen. 'Dat is veel en dat is een hele lange tijd geleden', reageerde Van Ranst. 'Dit is een absolute wake up call. Hier moet iedereen mee aan de slag: afstand houden, maskers dragen waar het moet en het aantal sociale contacten beperken. De regel van vijftien contacten per week is er niet zomaar en ik weet dat niet iedereen zich daaraan houdt.'

Volgens Van Ranst zitten er in de cijfers al mensen die van vakantie beginnen terug te komen. 'We moeten dringend weten van waar', zei hij. 'Een verdere versoepeling van de maatregelen zit er volgende week niet in', maakte hij duidelijk. Als de cijfers in deze zin blijven evolueren, zullen we volgens hem eerder in de richting van een verstrenging gaan. Van een tweede lockdown is echter nog geen sprake. 'Dat is moeilijk te organiseren zonder dat de economische schade enorm wordt, dus we gaan daar heel creatief mee moeten omspringen.'

(foto © Belga)