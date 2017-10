"Dit is zo onrechtvaardig"

Dat België meer te bieden heeft aan racetalent dan Stoffel Vandoorne wist u al wel een tijdje. Want een jonge knaap uit Schoten, Gilles Magnus, bewijst al een tijdje dat hij talent in overvloed heeft. Magnus leek af te stevenen op de titel in de Formula Renault Nec-klasse, maar de vijfde en laatste race draaide uit op een nachtmerrie.

Tijdens de door regen verstoorde kwalificaties was de Schotenaar het slachtoffer van een kleine schuiver, om later gehinderd te worden door de rode vlag. Beter dan een 12de en 14de startplaats zat er voor de races op zaterdag niet in. In de eerste van twee races zou de leider in het kampioenschap de kansen op de titel verliezen door een verkeerde beslissing van de wedstrijdleiding.

Gilles Magnus: “Ik lag op kop van de rijders die het volledige NEC kampioenschap betwisten en dus voor mijn concurrenten in de titelstrijd. Het liep goed tot ik op enkele minuten van het einde van de wedstrijd een drive through kreeg omwille van het overschrijden van de limieten van de piste. Dat was geheel onterecht, maar ik kon niet anders dan de straf uitzitten omdat ik anders uitgesloten zou worden met zwarte vlag. Ik ben dus door de pitlane gereden en sloot achteraan weer aan, achter mijn rivaal Michael Benyahia en dat betekende enorm puntenverlies. De wedstrijddirecteur heeft naar onze versie van het verhaal geluisterd en de videobeelden bekeken en gaf toe dat ik nooit de limieten van de piste met mijn vier wielen heb overschreden. Ik heb altijd de regels gerespecteerd. Ze hebben dan hun excuses aangeboden en het is een Duitse wedstrijdcommissaris die de zaken verkeerd heeft ingeschat. Er kon echter niet op de beslissing worden teruggekomen. Er is in de regels van de FIA geen oplossing voor dit soort mistoestanden voorzien. Ik walg er echt van. Ik verlies mijn titel door een toegegeven fout van een wedstrijdcommissaris. Dat is gewoon puur onrecht. Door dit incident en de bestraffing, verloor ik 7 punten en ik word vicekampioen op 2 punten van de kampioen…”

Gilles startte tijdens de laatste race als 14de en werd nog 8ste...