Dit jaar geen Nekka-nacht

Er komt in 2017 geen Nekka-nacht. Het jaarlijkse concert met uitsluitend nederlandstalige artiesten zou dit jaar aan zijn 24e editie toe zijn.



Op de Nekka-nacht stond steeds een grote naam uit de kleinkunst of de Nederlandstalige popmuziek centraal. Vorig jaar was dat Toon Hermans. Maar de organisatoren besloten dus om na 23 edities een jaartje over te slaan. Dat heeft vooral te maken met het afhaken van een aantal belangrijke sponsors.

Maar de formule met één centrale artiest is volgens de vzw Nekka ook aan vernieuwing toe. In 2018 komt er in ieder geval wél een Nekka-nacht benadrukt de organisatie.