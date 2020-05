Dit jaar geen Schorremorrie

Het belooft een rustige zomer te worden in recreatiedomein De Schorre in Boom. Dat dancefestival Tomorrowland niet doorgaat, dat weet u ongetwijfeld al wel. Maar ook andere evenementen worden geschrapt of uitgesteld.

Zoals het kinderfestival Schorremorrie bijvoorbeeld. Dat zou normaal op 30 mei plaatsvinden. In volle Coronacrisis was het al snel duidelijk dat die datum niet zou lukken. De organisatie hoopte nog wel op een datum eind augustus, maar heeft ook dat plan nu laten varen. En dus is er beslist om dit jaar gewoon géén Schorremorrie te organiseren. Voor de fans is het nu dus gewoon aftellen naar volgend jaar, want op 23 mei 2021 is het wel tijd voor Schorremorrie.

Ook de plantendag in De Schorre gaat al zeker niet door op maandag 1 juni.