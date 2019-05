Dit jaar geen WK kampioenschap buikschuiven

Slecht nieuws voor de fans van het wereldkampioenschap buikschuiven, want de editie van dit jaar kunnen ze ... op hun buik schrijven.



De organisatoren, van het evenement in Zandvliet, hebben beslist om een sabbatjaar te nemen. Het WK buikschuiven vond al zes keer plaats, en werd elke editie populairder. Het begon als een evenement van een halve dag. Maar vorig jaar was het al een echte happening, die drie dagen duurde, en waar bezoekers zelfs konden kamperen. De vorige editie was verlieslatend. Daarom gaat de organisatie nu eens goed nadenken over een nieuwe formule en mogelijk ook nieuwe locatie.