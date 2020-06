Dit kan u doen om straks autopech te vermijden

Hoe zou het nog zijn met de tien gratis treintickets die elke Belg zou krijgen? Die zouden geldig zijn tussen 1 juli en 31 december. De superkern besliste dat vorig weekend, maar de NMBS was niet op de hoogte van de beslissing. De spoorwegmaatschappij stelde zich ook vragen bij de veiligheid, want wat als er plots veel volk samen de trein zou nemen? Dat vond de NMBS in deze Coronatijden gevaarlijk. Bovendien zou de maatregel leiden tot heel wat inkomstenverlies. Dat schatte de NMBS op minstens 100 miljoen euro. Het voorstel is nu aangepast, meldde Radio 1. Alleen wie zo'n tienrittenkaart aanvraagt, zal er ook een krijgen. Dat moet helpen om de kosten wat te beperken. De NMBS zegt ook nu niet op de hoogte te zijn van de aanpassingen. Mensen die interesse hebben, zouden de kaarten online kunnen aanvragen en dan krijgen ze die per post opgestuurd. Maar dat zou pas ten vroegste eind juli zijn. De NMBS buigt zich morgen ook nog eens over de kwestie. Foto Belga