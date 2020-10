'Dit voelt aan als heel onrechtvaardig'

Vanaf maandag moeten de cafés en restaurants verplicht een maand sluiten. 'Dit komt onwaarschijnlijk hard aan. Als er geen bewijzen zijn voor meer besmettingen in de horeca, voelt dit aan als een onrechtvaardige beslissing', zegt Matthias De Caluwé, CEO van Horeca Vlaanderen, in VTM NIEUWS.

De Caluwé pleit opnieuw voor financiële compensatiemaatregelen. 'Recent hadden we de bevestiging dat er amper besmettingen waren in de horeca in Vlaanderen. We hadden voorgesteld om uniforme regels toe te passen. Maar volledig alles dicht is snoeihard. Als er geen bewijzen voor zouden zijn, dan is dat onrechtvaardig. We zijn de jojo van de samenleving', aldus De Caluwé.

Horeca Vlaanderen wijst ook met de vinger naar horecabezoekers die de voorbije periode hun verantwoordelijkheid niet hebben genomen. 'Het personeel en het grootste deel van de bezoekers heeft de regels perfect opgevolgd, en droegen een mondmasker als dat nodig was', gaat De Caluwé verder. 'Iedereen die de regels heeft overtreden heeft een verpletterende verantwoordelijkheid en treft zo 61.000 mensen uit de horeca. Ik hoop dat zij vanavond eens goed in de spiegel kijken.'

