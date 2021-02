'Dit was de enige juiste beslissing'

'Ik denk dat dit de enige goede beslissing was.' Dat zegt viroloog Marc Van Ranst na de persconferentie van het Overlegcomité. Daar kondigde premier Alexander De Croo (Open Vld) aan dat het met de huidige coronacijfers onmogelijk is om al versoepelingen aan te kondigen.

'De cijfers waren helemaal niet goed. De voorspellingen van wetenschappers komen helemaal uit en we moeten bekijken of de maatregelen voldoende zijn', zegt Van Ranst aan VTM NIEUWS. Volgens de viroloog is het huidige pakket op zich wel voldoende, maar is het wel duidelijk dat de regels de afgelopen weken minder goed opgevolgd worden. 'Iedereen is het beu, dat staat buiten kijf, maar daar houdt het virus geen rekening mee.'

Viroloog Steven Van Gucht gaf eerder op de dag aan dat er vrijdag voor het eerst sinds eind december 200 nieuwe ziekenhuisopnames zullen zijn. 'Dat is een flinke verhoging', zegt Van Ranst ook. 'Dat is waarschijnlijk te wijten aan de nieuwe varianten, die wat meer overdraagbaar en blijkbaar ook wat meer ziekteverwekkend zijn. Hopelijk is dat een tijdelijk fenomeen.' Van Ranst benadrukt wel dat er beterschap in zicht is, maar dat we daarom de maatregelen moeten blijven volgen. De vaccins zijn er en werken goed, al verloopt de vaccinatiecampagne trager dan gehoopt. Of er volgende week wel ruimte zal zijn voor versoepelingen, kan Van Ranst nog niet zeggen. Als de cijfers blijven stijgen niet, als ze dalen kan er misschien wel een timing voorgesteld worden voor bepaalde versoepelingen.

(foto © Belga)