De impact van de knip op de Leien in Antwerpen is groot, maar niet groter dan verwacht. Dat is de conclusie na een eerste week met ingrijpende wegenwerken in het centrum van de stad. Het Antwerpse stadsbestuur houdt volgende week een grondige evaluatie. Burgemeester De Wever geeft nu al mee dat hij vooral hoopt om de moeizame verkeersstroom uit het Waasland en Linkeroever richting Antwerpen bij te kunnen sturen.