Dit weekend dan toch Bloemencorso in Loenhout

In Loenhout, deelgemeente van Wuustwezel, zal je dit weekend dan toch nog kunnen genieten van wat bloemen. Anders dan anders, maar wel coronaveilig.

In Loenhout is zowat het hele jaar afgestemd op de Bloemencorso, maar corona gooide dit jaar roet in het eten. Het evenement lokt normaal vele duizenden mensen en dat kan nu natuurlijk niet. Maar enkele buurtschappen hebben de voorbije weken toch de handen uit de mouwen gestoken. Enkele bloemenwagens en -mozaïeken zijn het resultaat. Zo willen ze de Helden van de Zorg letterlijk in de bloemetjes zetten. Hoe ze dat precies willen doen, hoort u in ons avondnieuws.

(Foto: © Archiefbeeld organisatie Bloemencorso)