Dit weekend gaat het zomeruur in

In de nacht van zaterdag op zondag gaat het 'zomeruur' in. De klok wordt dan een uur vooruit gedraaid en zo staat u tot september een uurtje vroeger op. Voordeel is dat het 's avonds een uurtje langer licht blijft.

Volgens artsen heeft de zomertijd een grote invloed op onze gezondheid. In de eerste dagen na de omschakeling blijken er liefst zeven procent meer hartinfarcten plaats te vinden. Volgens dokters kan het slaaptekort leiden tot een toename van het stressniveau waardoor de kans op het ontwikkelen van een hartinfarct stijgt. De remedie is om vroeger in bed te kruipen en te sporten.