Dit weekend 'HAP foodtruck festival' in Antwerpen

Het grootste Belgische Foodtruck Festival " HAP - Food Truck Festival" is dit weekend naar Antwerpen.

Naast een uitgebreide zomertoer doorheen Vlaanderen, waarop er vorig jaar op 16 locaties maar liefst 258.000 bezoekers geteld werden, is er nu ook een wintereditie die dit weekend door zal gaan in Park Spoor Noord. In het gebouw 'de Shelter' naast het skatepark, iedereen vanaf vandaag tot zondag gezellig worden gegeten, gepraat en lekker gedronken in 'warme' wintersetting.

Inkom is gratis en er is een uitgebreide kinderanimatie voor onze kleinsten voorzien.

HAP foodtruck festival vandaag nog tot 23u, morgen van 11 tot 23u en zondag van 11 tot 21u.