Dit weekend herstellingswerken in de Craeybeckxtunnel

Een fietser van 34 is vanochtend zeer zwaar gewond geraakt bij een ongeval in Edegem. De fietser stak de Prins Boudewijnlaan over, maar werd gegrepen door een bestelwagen. Het ongeval gebeurde iets voor 6 uur. Wellicht had de chauffeur van de bestelwagen de fietser niet of te laat gezien.