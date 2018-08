Dit weekend hinder op E19 Antwerpen-Noord en Kleine Bareel

Dit weekend zal er beperkte hinder zijn op E19 ter hoogte van Antwerpen-Noord en Kleine Bareel richting Nederland. Komend weekend zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) op de E19 ten noorden van Antwerpen het wegdek op twee locaties vernieuwen in de richting van Nederland.

De werken zijn gelijkaardig aan de vernieuwingswerken die vorige week plaatsvonden ter hoogte van Antwerpen-Noord, maar zijn beduidend beperkter in omvang. Daardoor kunnen deze werken binnen de tijdspanne van een weekend afgerond worden. Het verkeer richting Nederland kan de werfzones passeren over 1 of 2 rijstroken. Richting Antwerpen is er geen hinder.

Nacht van vrijdag op zaterdag: werken Antwerpen-Noord

Tijdens de nacht van vrijdag 31 augustus op zaterdag 1 september (22u tot 7u) wordt er gewerkt net voor het knooppunt Antwerpen-Noord richting Nederland. De toplaag van de rechterrijstrook en de spitsstrook wordt er plaatselijk vernieuwd. Het verkeer op de E19 richting Nederland beschikt ter hoogte van de werfzone over één rijstrook. De verbinding van de E19 naar de A12 is dan afgesloten. Verkeer richting de A12/Bergen op Zoom verlaat de E19 in Merksem (complex nr. 1) en rijdt dan via de Noorderlaan (N108) naar de oprit van de A12 in Ekeren (complex nr. 16).

Van vrijdag tot zondagavond: werken Kleine Bareel



Ter hoogte van het complex Kleine Bareel wordt er gewerkt van vrijdagavond 31 augustus (20u) tot zondagavond 2 september. Hier wordt het wegdek van de spitstrook richting Nederland vernieuwd. Ter hoogte van de werfzone beschikt het verkeer over twee rijstroken (de linkerrijstrook en een bypass). Zwaar verkeer (+3,5t) moet verplicht over de bypass. Tijdens deze werken is de oprit richting Nederland aan de Bredabaan (naast McDonalds) afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid naar de oprit richting Nederland aan de andere zijde van de Bredabaan (naast AS Adventure).