Dit weekend parkeerverbod op parcours BK Wielrennen

Antwerpen is zondag het decor voor de strijd om de titel van Belgisch kampioen op de weg bij de profs, zowel bij mannen als bij vrouwen. De officieuze start ligt op de Grote Markt en de officiële aan de Desguinlei. Om het parcours op te bouwen, is het nodig dat straten en parkeerterreinen langs het traject tijdig autovrij gemaakt worden. De nodige signalisatie is door de stad aangebracht.