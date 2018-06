Dit weekend werken op viaduct A12 Wilrijk: verkeer richting Brussel over 1 rijstrook

Dit weekend start het Agentschap Wegen en Verkeer met de vernieuwing van de brugvoegen op het viaduct van Wilrijk. De werken zullen in totaal zes weekends in beslag nemen.

Tijdens dit eerste weekend wordt er gewerkt in de rijrichting van Brussel. De werken starten vandaag om 20u en worden afgerond op maandagochtend 5u. Het verkeer richting Brussel beschikt over 1 rijstrook. Er wordt ook 1 rijstrook van de Bevrijdingstunnel richting Brussel afgesloten om verkeerscongestie ter hoogte van de werfzone te vermijden. De oprit Wilrijk-Valaar is afgesloten. Richting Antwerpen zijn alle rijstroken beschikbaar.

(Foto: Google Street View)