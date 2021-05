Dit wordt de nieuwe schepen in Antwerpen

Het Overlegcomité is vanaf 9 uur op zoek naar een manier om de onverwacht snel stijgende coronacijfers een halt toe te roepen. Verschillende experts schoven de voorbije dagen al een stevige, maar korte lockdown naar voren. De federale regering en de deelstaten zouden normaal gezien pas vrijdag bijeenkomen, maar de forse stijging van de besmettingen en de ziekenhuisopnames besliste daar anders over. We zitten intussen alweer aan een gemiddelde van meer dan 4.000 besmettingen per dag en er liggen zeker 588 patiënten op de afdelingen intensieve zorgen in de ziekenhuizen. Die cijfers en de analyse van de situatie door het coronacommissariaat noopten premier Alexander De Croo dinsdag tot overleg met de ministers-presidenten en met zijn eigen topministers. Dat overleg moet straks vanaf 9 uur uitmonden in maatregelen. Hoe die er precies moeten uitzien, is niet helemaal duidelijk. Maar verschillende virologen en andere experten pleitten de afgelopen dagen al voor een stevige maar korte volledige lockdown om de besmettingen de kop in te drukken. Vlaanderen lijkt daar echter wat terughoudend tegenover te staan. 'De lijst met mogelijkheden is nog lang', valt te horen bij één kabinet. Een ander wijst erop dat een sluiting van de scholen enkel een optie is als er een volledige lockdown komt. Vlaams minister-president Jan Jambon benadrukte dinsdag in het parlement dat de cijfers nog steeds op de prognose zitten die professor biostatistiek Niel Hens enkele weken geleden maakte, zij het aan de bovenkant van die curve. "De boel dichtgooien kan je altijd, dat is de meest zeker maatregel om te zorgen dat het virus weinig verspreidt", zei hij. "Maar of dat op vlak van geestelijke gezondheid, economie en draagvlak de meest verstandige maatregel is, dat is iets anders." Meerdere experten en beleidsmakers wezen afgelopen weekend op de stijgende besmettingscijfers in kapperszaken. Maar wat Jambon betreft is daar nog verdere analyse nodig. "Als er kappers zijn die de regels met de voeten treden en daardoor een besmettingshaard veroorzaken, dan moeten die voor mijn part hun zaak sluiten. Ik zou daar weinig medelijden mee hebben. Als blijkt dat er ook besmettingen voorvallen bij kappers die de regels wel volgen, moeten we over de hele sector praten. Maar ik zou die gegevens glashelder willen hebben." Ook in het zuiden van het land lijkt het enthousiasme voor een nieuwe forse lockdown beperkt. "De experts adviseren ons. Het komt hen niet toe om maatregelen te beslissen' die wegen op de 'sereniteit van de bevolking", benadrukte Waals minister-president Elio Di Rupo dinsdag nog. "We zitten in een moeilijke situatie met stijgende besmettingscijfers, maar dat is niet nieuw. Dat is al twee weken het geval", benadrukte de Waalse regeringsleider. Foto Belga