De politie en controleurs van de FOD Economie zijn in het kader van een lopend Antwerps onderzoek naar de verkoop van namaakproducten binnengevallen in verschillende woningen, winkels en opslagplaatsen in Gent en het Brusselse. Er werd een grote hoeveelheid namaakproducten gevonden, waaronder 10.000 stuks elektronica. Het onderzoek kwam in april op gang nadat in het Antwerpse district Merksem een jongeman tot twee keer toe tegen de lamp liep toen hij namaakairpods probeerde te verkopen. De lokale recherche ging op zoek naar de herkomst van de namaakproducten en kreeg verschillende locaties in het vizier. Dat leidde vorige week tot een reeks huiszoekingen in Gent, Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek. Het ging om woningen, winkels en opslagplaatsen van verschillende vermoedelijke betrokkenen. Bij de invallen trof de politie onder meer 10.000 stuks namaakelektronica zoals airpods, horloge en controllers voor consoles aan. Daarnaast werden ook 110.000 namaakcondooms, duizenden sigarettenblaadjes en een hoeveelheid mondmaskers en gsm-hoesjes in beslag genomen. De FOD Economie zal het verdere onderzoek voeren.