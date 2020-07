Wie deze zomer nog een reis heeft gepland, zal moeten opletten of de reisbestemming groen, oranje of rood kleurt. Dat zijn de kleurcodes die de federale overheid zal gebruiken om gebieden aan te geven waar de coronabesmettingen al dan niet onder controle zijn. Een duidelijke lijst van welke gebieden, welke kleur krijgen is er nog niet. We gingen de schade opmeten bij reisbureau Copco Travel, in Schilde.