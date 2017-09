Dit zijn de nieuwe pakjes van de Antwerpse parkeertoezichters

Vanaf vandaag lopen de parkeertoezichters van de stad Antwerpen in een nieuw uniform rond. Het nieuwe uniform maakt onderdeel uit van de nieuwe koers die het stedelijke Parkeerbedrijf gaat varen. Dat is ook de reden waarom het Gemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf Antwerpen (GAPA) een nieuwe naam kreeg: Mobiliteit en Parkeren Antwerpen. Met de nieuwe uniformen en naam wordt de organisatie duidelijker geprofileerd als onderdeel van de stad Antwerpen. Zo is het logo met stralende A bijvoorbeeld in de nieuwe uniformen verwerkt.

Koen Kennis, schepen voor mobiliteit: β€œDe uniformen dragen nu eveneens het logo waarin de stralende β€˜A’ is verwerkt. Zo is het duidelijker dat de toezichters stedelijke medewerkers zijn die onder andere ook GAS-boetes uitschrijven. Het nieuwe uniform is modieuzer en van betere kwaliteit.”

Foto: Stad Antwerpen