Dit zijn de nieuwe verstrengingen

Het wijkondersteuningsteam (WOT) van de regio Zuid van de Antwerpse politie heeft gisteren een zogenaamde 'overlastinstelling' gecontroleerd aan de Lage Weg. Op het moment van de controle waren er acht mensen aanwezig. Een van hen verbleef illegaal in het land en is bestuurlijk gearresteerd. Er is ook een gokkantoor op het Kiel gecontroleerd na heel wat klachten van overlast. Toen de politie de zaak bezocht, waren er zes personen aanwezig. Er zijn vier dosissen hasj gevonden die van niemand van de aanwezigen waren. Eén iemand had een joint op zak. Ook bij deze controle is iemand die illegaal in ons land verblijft aangetroffen.