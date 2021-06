De gemeente Stabroek vraagt duidelijke richtlijnen aan de hogere overheid over de vervuiling met PFOS door de 3M-fabriek in Zwijndrecht. Uit onderzoek van de Universiteit Antwerpen blijkt dat de grond tot in een omtrek van liefst 15 kilometer rond de fabriek is aangetast met het gevaarlijke goedje. Stabroek wil van het Agentschap Zorg en Gezondheid weten of haar inwoners nog eieren van de kippen mogen eten, en wat er nu met de groenten uit de tuin moet gebeuren.