Dit zijn de radioplannen van Studio 100

Er zijn nog enkele tickets beschikbaar om '24 UUR LIVE', het online evenement ter ondersteuning van de muzieksector, fysiek bij te wonen. Dat zegt Sportpaleis Group vrijdag. De organisator verwacht dat alle tijdsloten tegen vrijdagavond volzet zullen zijn. Vanaf zaterdag om 18 uur vindt in het Antwerpse Sportpaleis de tweede editie van '24 UUR LIVE' plaats, een evenement om de live muzieksector te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Voor het grote publiek zijn de concerten via HLN.be of de HLN app te volgen, maar anders dan de eerste keer is er nu ook een klein publiek fysiek welkom. Het gaat om acht tijdslots van telkens 200 personen. Zij nemen plaats in groepjes van vier, aan 50 tafels op het middenplein. De tickets gingen vrijdag 14 januari in verkoop. Een week later zijn er in een aantal tijdsblokken nog tickets beschikbaar. 'Maar zelfs de meest ongewone slots, van middernacht tot 3 uur en van 9 tot 11 uur 's morgens, raken volzet', zegt woordvoerders Annelies Vrijdag. 'We verwachten dat de tickets tegen vanavond de deur uit zullen zijn.' Na elk tijdsblok vertrekt het publiek en neemt een nieuwe groep van 200 personen plaats op het middenplein. Dat gebeurt coronaveilig door het gebruik van wachtruimtes, waar mensen iets kunnen drinken en de concerten alvast mee volgen op schermen. Sinds donderdagochtend staan de speelschema's van de meer dan 100 artiesten online. Zo staan Niels Destadsbader, Helmut Lotti, Gers Pardoel, Milow en Tourist LeMC in het eerste uur. De afsluiters vanaf zondag 17 uur zijn Hooverphonic, Willy Sommers, Stijn Meuris, Geert Hoste, Camille en opnieuw Niels Destadsbader. De artiesten worden muzikaal begeleid door een band onder leiding van Miguel Wiels.Foto Belga