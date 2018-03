Dit zijn de tegenstanders van Antwerp en Beerschot Wilrijk

Voetbalclub Beerschot Wilrijk gaat vedere juridische stappen ondernemen in de zaak Maes. Dat is onze plicht, zei bestuurslid Walter Damen vanochtend in Wakker op Zondag. Mogelijk leiden die stappen zelfs tot een schadevergoeding. Maar aan de uitslag van de match tegen Cercle Brugge, is volgens de advocaat niets meer te doen.