Sport Dit zijn de tegenstrevers van de Antwerpse ploegen in de Crocky Cup

Er is zo net geloot voor de zestiende finales van de beker van België in het voetbal. Antwerp en Beerschot hebben op papier haalbare kaarten. Rupel Boom heeft dan weer niet de verhoopte topaffiche. Want dit is er uit de bokaal gekomen.