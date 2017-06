DIVA geeft zich beetje bij beetje bloot

DIVA, het provinciale museum en belevingscentrum voor diamant en edelsmeedkunst, krijgt verder vorm. Deze week is de gerestaureerde gevel na meer dan een jaar opnieuw zichtbaar, nadat de aannemer de gevelherstelling heeft afgerond en de stelling heeft afgebroken.

Gedeputeerde voor Cultuur Luk Lemmens is enthousiast: “Stap voor stap komen we dichterbij de opening van DIVA. Dan krijgt onze stad eindelijk terug een toeristisch aanbod rond diamant en edelsmeedkunst. De voorbije maanden werd de gevel aan de Suikerrui onder handen genomen. Wie nu voorbij wandelt kan al zien dat het pand zijn grandeur heeft teruggekregen. Ondertussen gaan de werken binnenin onverminderd door en volgend jaar kunnen we dan de deuren openen voor het publiek. Ook de twee aangrenzende panden werden ondertussen gerenoveerd (toegang tot de Ruien rechts en een winkel links), waardoor het hart van de Suikerrui opnieuw straalt. Voor de gevel blijft wel een werfzone, omdat er binnenin het gebouw nog volop gewerkt wordt.”



Gedeputeerde voor patrimonium Ludwig Caluwé is onder de indruk van het geleverde werk: “De uitgenomen ramen werden tijdens een verbouwing in de jaren ‘80 geplaatst. Na historisch onderzoek van het schrijnwerk kon de authentieke vormgeving bepaald worden. Om de volledige gevel te herwaarderen, werd als restauratieoptie gekozen om het zorgvuldig ontworpen houten schrijnwerk, door toenmalig stadsarchitect Pieter Dens, te reconstrueren en te optimaliseren. Zo wordt ook een betere isolatiewaarde bekomen. Waar nodig werd de natuursteen met monoliet vakkundig hersteld. Het bovenste gedeelte van de topgevel, met het ornament, stond onstabiel. Het werd met de torenkraan gedemonteerd, hersteld en stevig terug op zijn plaats gezet. Nieuwe poorten op het gelijkvloers worden later nog geplaatst en zullen de restauratie vervolledigen.”

(bericht en foto © Provincie Antwerpen)