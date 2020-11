DIVA opent Revolutionaire Juwelen tentoonstelling online

The Jeweller´s Art - Revolutionaire juwelen uit de jaren 1960 & 1970 - opent in eerste instantie online. Via een virtuele tour kunnen liefhebbers van juwelen de swingende jaren ‘60 en ‘70 veilig in eigen huis beleven.

In tijden van corona is een fysiek museumbezoek niet mogelijk. DIVA gaat daarom digitaal en opent haar nieuwste tentoonstelling, in samenwerking met het Cincinnati Art Museum, The Jeweller’s Art in primeur online.

Vanaf 13 november kan je via de website online binnenwandelen in The Jeweller´s Art waar meer dan 100 juwelen uit de jaren ’60 en ’70 zijn samengebracht. In het swinging London van de jaren 1960 ontstond een vernieuwende stroming binnen de juwelenindustrie die zich uitbreidde naar de rest van Europa en de Verenigde Staten. De expositie toont juwelen, mode, muziek en design uit deze bruisende periode, die op dit moment weer très en vogue is.

Via de virtuele rondleiding en de geïllustreerde bezoekersbrochure kan je je verdiepen in de juweelkunst uit de jaren 1960 - 1970. In afwachting tot de heropening van de Belgische musea hoopt DIVA op deze manier de honger naar cultuur alvast wat te stillen.

Directeur DIVA, Eva Olde Monnikhof: "DIVA gaat digitaal. Met deze online opening van The Jeweller's Art wordt DIVA toegankelijk voor iedereen. Of je nu tot de risicogroepen behoort of omdat je je reguliere portie cultuur mist, DIVA komt bij je thuis!"

Over The Jeweller´s Art

DIVA, het museum voor diamant, juwelen en zilver presenteert de tentoonstelling The Jeweller’s Art. Revolutionaire juwelen uit de jaren 1960 & 1970 in samenwerking met het Cincinnati Art Museum uit de Verenigde Staten. De getoonde juwelen komen uit een belangrijke privécollectie, in de afgelopen dertig jaar samengesteld door Kimberly Klosterman uit Cincinnati in de Verenigde Staten. Meer dan honderd juwelen tonen het werk van internationale en onafhankelijke juweelontwerpers en juwelenhuizen. Juwelen uit de collectie van DIVA bieden een Belgische context, terwijl de scenografie bijdraagt aan een hedendaagse interpretatie van de zestiger en zeventiger jaren. De tentoonstelling loopt t.e.m. 14 maart 2021.

Transito: kom spacen in DIVA

Onderdeel van de tentoonstelling is een installatie van Space Encounters en Children of the Light. Het werk is een moderne interpretatie van de vormgeving uit de jaren 1960 - 1970, balanceert op de grens van kunst, design en architectuur en rekt tevens de mogelijkheden van technologie op.

De installatie neemt een volledige zaal in de tentoonstelling The Jeweller’s Art in. De bezoeker treedt binnen in een labyrint en waant zich in een nieuwe wereld: veranderend licht en geluid zetten alle zintuigen op scherp en bootsen een ware space ervaring na. De bezoeker kan vrij ronddwalen en de space age juwelen bewonderen in een onvergetelijke setting.

Deze tentoonstelling is een gezamenlijke productie van het Cincinnati Art Museum, Cincinnati, Ohio en DIVA, museum voor diamant, juwelen en zilver, Antwerpen. (bericht en foto Diva)