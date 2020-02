Nog drie wedstrijden moet Beerschot spelen in 1B. Drie wedstrijden die bepalen of de Mannekes voor de derde keer op rij de finalewedstrijden voor 1A zullen spelen. En de eerste lijkt meteen de allerbelangrijkste te worden, nu vrijdag thuis tegen OHL. Verliezen en het lijkt over & out. Winnen en alles kan.