Dodelijk arbeidsongeval in de haven

Een man van 36 uit Oostmalle is deze week om het leven gekomen bij een arbeidsongeval in de Antwerpse haven.



Hij was operationeel verantwoordelijke bij Nova Natie, een logistiek bedrijf aan het Albertdok. Er loopt een onderzoek naar de omstandigheden van het ongeval. Het slachtoffer kwam terecht onder een lading MDF-platen bij een manoeuvre met een vorklift. De collega's zijn zwaar aangeslagen. Morgen wordt afscheid genomen in de Sint-Pauluskerk in Westmalle.