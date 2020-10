In de wijk Kiel is dinsdag een 80-jarige man ernstig gewond geraakt bij een ongeval op de Sint-Bernardsesteenweg. Dat zegt de lokale politie. De man werd vermoedelijk aangereden door een tram ter hoogte van de De Bosschaertstraat, maar de politie zoekt nog getuigen van wat er precies is gebeurd. De bestuurder van de tram in kwestie verkeert in shock. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis overgebracht, maar zou vooralsnog niet in levensgevaar verkeren. De politie sloot het kruispunt een tijdje af voor tram- en busverkeer, dat daarom even hinder ondervond.