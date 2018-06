Dodelijk ongeval met studenten uit Wuustwezel: chauffeur krijgt twee jaar rijverbod

De chauffeur die vorig jaar het ongeval veroorzaakte waarbij twee studenten uit Wuustwezel om het leven kwamen, heeft een rijverbod van twee jaar gekregen. De vader van één van de slachtoffers vindt dat een te lichte straf.

De bestuurder had iets te veel gedronken en reed 122 km per uur, op een plaats in Sint-Katelijne-Waver waar je maar 70 mag rijden. Mike en Joren uit Wuustwezel, amper 18, lieten het leven. Twee andere studenten in de auto raakten zwaargewond. Één van hen overleed later nog in het ziekenhuis. De bestuurder overleefde de klap. De vader van één van de studenten begrijpt niet dat hij zo snel terug achter het stuur mag kruipen, dat is geen krachtig signaal, zegt hij.