Mobiliteit en Verkeer Dodelijk Ongeval op A12 in Aartselaar

Een goedemiddag, welkom. Op de A12 in Aartselaar is vanochtend een vrouw omgekomen bij een ongeval. Dat gebeurde in de richting van Brussel op het kruispunt met de Guido Gezellelaan.