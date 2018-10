Dodelijk ongeval op de Ring

Een dertiger is om het leven gekomen bij een ongeval op de Antwerpse ring. De bestuurder botste op een vrachtwagen die stilstond in de file. Er waren afgelopen nacht twee rijstroken afgesloten in de Kennedytunnel richting Gent.



Door onderhoudswerken moest het verkeer er over één rijstrook, wat de nodige verkeershinder veroorzaakte. Ook door de staking bij het openbaar vervoer is het verkeer drukker. In die file reed een bestelwagen, ter hoogte van het knooppunt Antwerpen-Centrum, in op een stilstaande vrachtwagen. Voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat.

(foto GvA - BFM)