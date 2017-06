Sir en Snowflake, twee monniksgieren van de Antwerpse Zoo, hebben probleemloos een jong monniksgiertje geadopteerd. Het kuikentje is in een dierentuin in Zuid-Frankrijk geboren en is drie dagen nadien bij zijn nieuwe ouders geplaatst. Die zijn gelukkig met de komst van het kleintje en dragen er goed zorg voor. Monniksgieren zijn een sterk bedreigde diersoort, vandaar het belang van deze adoptie.