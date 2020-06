Het beeld van koning Leopold II op de Markt in Ekeren is vanochtend van zijn sokkel gehaald en verwijderd. Het is naar het standbeelden-depot, in het Middelheimmuseum gebracht. Daar zal worden onderzocht of het nog te herstellen valt. Vijf dagen geleden werd het omstreden beeld door onbekenden in brand gestoken. De schade die het daarbij opliep is mogelijk onherstelbaar.