Dodelijke aanrijding in Wommelgem

Gisteravond is een 58-jarige vrouw om het leven gekomen bij een verkeersongeval in Wommelgem. De vrouw stak met haar hond over aan de Ternesselei in Wommelgem, daarbij werden ze aangereden door een auto. De vrouw overleefde de klap niet, haar hond verkeert in levensgevaar.

Door de hulpdiensten werd te plaatse nog geprobeerd om de vrouw te reanimeren, maar dat lukte niet. Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse, waarschijnlijk reed de automobilist niet te snel, maar het onderzoek naar de precieze omstandheden is nog bezig.

(Foto: GvA - BFM)