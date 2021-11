Dodelijke ongevallen Berchem-station: buurtbewoners rouwen mee

Vanaf maandag geldt in heel het land ophokplicht, nadat vogelgriep vastgesteld is bij een wilde gans in Schilde. Dat melden het FAVV en minister van Landbouw David Clarinval. Al het pluimvee van zowel pluimveehouders als hobbyhouders moet worden opgehokt of afgeschermd. Alleen loopvogels vormen daarop een uitzondering. Afschermen kan bijvoorbeeld met behulp van netten. Ook moeten alle pluimvee en vogels binnen, of onder netten, worden gevoederd en gedrenkt. De maatregelen gelden vanaf maandag. Bron: Ondersteunende beelden