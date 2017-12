Dodelijke steekpartij in Borgerhout : verdachte aangehouden

Paarden gaan bij malafide handelaars terechtkomen, en wie weet zelfs in vlees voor consumptie. Dat zegt althans Annelies De Bue van het paardenasiel van Stabroek. Er is namelijk een nieuwe website van Paarden Punt Vlaanderen waar iedereen gratis een paard kan wegschenken of ophalen. Geen goed idee, klinkt het in Stabroek.