'Doe de containerparken op nieuw open, maar op afspraak'

Doe de containerparken opnieuw open, maar dan wel op afspraak. Dat is het voorstel van Edegems burgemeester Koen Metsu.

Begin deze week moesten alle recyclageparken de poorten sluiten, omdat ze overspoeld werden door mensen die er hun afval kwamen dumpen. Doordat ze nu thuis zitten en het mooi weer is, wilden veel mensen een lenteschoonmaak houden. Maar zoveel volk samen is natuurlijk risicovol en dus moesten de recyclageparken dicht. "Maar door op afspraak te werken, kan je zelf bepalen hoeveel bezoekers er binnen kunnen", zegt Metsu. En het zorgt er ook voor dat als de parken binnen enkele weken opnieuw de deuren mogen openen, er dan geen nieuwe stormloop ontstaat. Het is nu wachten op een beslissing van de Vlaamse regering.

(foto Stad Antwerpen)