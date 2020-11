Doe de STEM-test en ontdek welke workshops jij met je klas kan doen

Nog steeds te weinig leerlingen kiezen voor een technische of wetenschappelijke opleiding. Nochtans is de vraag naar technisch of wetenschappelijk geschoolde krachten op de arbeidsmarkt groot. Werkzekerheid gegarandeerd dus. Bovendien is zo’n STEM-opleiding (Science, Technology, Engineering and Mathematics) ook gewoon leuk. Artifex – een Europees project dat STEM-onderwijs een extra boost wil geven – ontwikkelde daarom een STEM-test voor leraren die hun lessen interactiever en leuker willen maken.

Op teachstem.eu kunnen leraren een STEM-test invullen en krijgen ze workshops aangereikt. De workshops zijn kant-en-klaar en werden gemaakt voor het basis- en secundair onderwijs. En dat willen we op deze tiende editie van Dag van de wetenschap extra in de kijker zetten.

Willen we de gekwalificeerde uitstroom in wetenschappelijke en technische opleidingen verhogen, dan moeten we inzetten op de aantrekkelijkheid van deze opleidingen. Daarom investeert de Europese Unie in deze opleidingen via het Erasmus+ project Artifex. Artifex wil een raamwerk uitrollen voor STEM-onderwijs in Europa. Het raamwerk zet in op innovatieve leeromgevingen buiten de klas, zoals bijvoorbeeld Fablabs of Makerspaces. Maar ook door leerkrachten kant-en-klare workshops aan te reiken.

Doe de STEM-test

Op teachstem.eu kunnen leraren via een STEM-test (Science, Technology, Engineering and Mathematics) ontdekken welke workshops aansluiten bij hun eigen vaardigheden en die van hun klas. In totaal kunnen ze kiezen uit 45 kant-en-klare workshops. De workshops variëren van eenvoudig (het ontwerpen en testen van papieren vliegers) tot heel uitdagend (bouwen van een voertuig op zonne-energie). De meeste workshops kan je gewoon in je eigen klas geven, maar soms is het nodig om je leerlingen mee te nemen naar een Fablab.

Fablab

Een Fablab of Makerspace is een kleinschalige werkplek waar je met moderne technieken zoals 3D-printers en lasersnijders producten kunt maken. Het Stedelijk Onderwijs Antwerpen heeft een eigen Fablab+ waar iedere creatieveling welkom is.

De educatieve invulling van dit Fablab+ is uniek in de wereld en wordt naar voor geschoven als voorbeeld van hoe een makerspace een pedagogisch-didactisch meerwaarde kan creëren. De leraar begeleidt zijn leerlingen in het Fablab+ in het probleemoplossend gericht leren. Maak een afspraak, kom langs met je klas en ontdek wat wetenschap mogelijk maakt!

(bericht en afbeelding : Stedelijk Onderwijs Antwerpen)