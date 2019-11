Doe maar komt naar de Roma

Doe Maar komt opnieuw naar De Roma. Bijna dag op dag twee jaar nadat ze onze tot in de nok gevulde zaal twee avonden op rij ondersteboven en binnestebuiten draaiden, zakken Henny Vrienten en de zijnen opnieuw af naar Borgerhout.

Doris Day, Is Dit Alles, De Bom, Sinds een dag of twee en Pa. Wie kent ze niet uit het hoofd? De nummers van Doe Maar staan in ons collectief geheugen gegrift. Aarzelend begonnen in een aantal kleinere clubs eind jaren zeventig ontketende de band rond Henny Vrienten in de jaren tachtig een ware rage in Nederland en zorgde zo voor een wedergeboorte van de Nederpop. Veertig jaar later heeft Doe Maar nog niets aan populariteit ingeboet. Hun clubtour in 2018 naar aanleiding van hun veertigjarig jubileum resulteerde in uitverkochte zalen en oogstte een stortvloed aan superlatieven. Zo ook hun onvergetelijke doortocht in De Roma.



"De bedoeling van onze vorige tournee was dat we terug wilden naar het clubcircuit, waar we vroeger niet konden spelen omdat we te groot waren”, aldus Henny Vrienten. “Wij wilden weer naar de kleine clubs, zoals we begonnen zijn, dichtbij de mensen.” Na hun doortocht in 2012 en 2018 is het duidelijk dat het klikt tussen Doe Maar en De Roma. Wij rollen met veel plezier opnieuw de rode loper uit voor Henny Vrienten, gitarist Jan Hendriks, toetsenist Ernst Jansz en drummer René van Collem.

Tickets zijn vanaf vrijdag 22 november 10u te koop via www.deroma.be, 03 600 16 60, Fnac en Fatkat Records.

(bericht en foto : De Roma)