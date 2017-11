In de Waagnatie vond vannacht het 25ste verjaardags-feest van het legendarische Bonzai plaats. Bonzai Records was een Belgisch platenlabel dat in 1992 werd gesticht in Deurne. Na het faillissement van het moederbedrijf ging het genre verder onder het label Bonzai Music, een muziekstijl die tot op vandaag nog enorm populair is. Dat bleek althans vannacht. Veel bekende namen van vroeger, waaronder DJ Yves De Ruyter, stonden er achter de draaitafels. Voor veel bezoekers werd het een nostalgisch weerzien met de hype van 25 jaar geleden.