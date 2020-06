Doek valt over Echt Antwaarps Teater "Onze fut en onze moed is weg"

Het echt Antwaarps teater (EAT), het toneelgezelschap van Ruud De Ridder en zijn echtgenote Nicole Laurent, houdt op te bestaan. Dat laten de twee weten op de website van het theater. De coronacrisis heeft voor het theater te grote financiële gevolgen waardoor het koppel geen andere optie ziet dan de boeken neer te leggen.

Wie al een ticket kocht voor een voorstelling in het najaar, kan een terugbetaling vragen maar De Ridder vraagt op de website om dat niet te doen. De boodschap op de website van echt Antwaarps teater is kort maar duidelijk. 'Net voor het veertigste speelseizoen van ons echt Antwaarps teater moeten wij helaas de beslissing nemen de activiteiten van ons theater te stoppen. Het coronavirus heeft ons de nek om gedaan! ', klinkt het. 'De verkochte tickets voor de voorstellingen van de maand mei die verplaatst werden naar september zijn ontoereikend om alle kosten te kunnen betalen. Er kunnen ook geen nieuwe tickets meer aangenomen worden vanwege de beperking van het aantal toeschouwers in de zaal. Bovendien is de interesse zeer laag omdat het publiek blijft afwachten.'

Volgens De Ridder werd gezocht naar oplossingen maar waren die er niet. echt Antwaarps teater sloot vorig jaar haar eigen zaal maar focuste volop op reisvoorstellingen en twee reeksen in de Arenberg. Door corona kwamen ook die voorstellingen onder druk te staan, met de definitieve stopzetting tot gevolg. 'Het is met pijn in het hart dat wij afscheid van jullie moeten nemen maar het kan niet anders', schrijft De Ridder nog. 'Onze fut en moed is weg. We moeten er nu voor zorgen dat onze gezondheid niet verder in het gedrang komt.'

De Ridder belooft de reeds betaalde tickets terug te betalen maar vraagt om dit niet te doen om een financiële aderlating tegen te gaan. 'Voor de meesten onder u betekent dit een kleine som. Indien u dit niet terugbetaald wilt, danken wij u daarvoor uit het diepste van ons hart en helpt u ons de nog openstaande rekeningen en lopende kosten die nog volgen te kunnen betalen.' Het echt Antwaarps teater werd in 1981 opgericht door Ruud De Ridder en Guy Coremans, Gerda Verhelst, Jane Peter en Ivo Pauwels en stond jarenlang garant voor toneelstukken in het Antwerps. Het gezelschap lag aan de basis van verschillende televisiereeksen zoals Den Bompa, Benidorm en Chez Bompa Lawijt.