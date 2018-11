Doel 1 blijft langer dicht

De werknemers van postbusbedrijf TBC Post in Deurne, zijn sinds deze ochtend opnieuw aan het staken. De laatste staking dateert nog maar van een maand geleden.Volgens de werknemers is er sindsdien geen overleg geweest en zijn de vele beloftes nog niet nagekomen. De koeriers en postsorteerders wachten op hun lonen, ze zouden maar deels, of helemaal niet, gestort zijn. De auto's en bromfietsen waarmee ze de post bedelen zouden ook niet verzekerd zijn. Bij de hoofdzetel van het bedrijf krijgen de werknemers weinig of geen reactie.