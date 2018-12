De kernreactoren van Doel 1 en Doel 2 zullen langer onbeschikbaar zijn dan tot nu toe gedacht.

Uitbater Electrabel had gehoopt om Doel 2 eind deze maand al opnieuw in gebruik te nemen, maar dat zal nu pas kunnen op 28 januari. En ook bij Doel 1 is er vertraging. Die wordt pas op 15 maart opnieuw in gebruik genomen. Het uitstel komt er omdat de werkzaamheden aan de reactoren complex zijn.