Doel 4 opnieuw opgestart

Kernreactor Doel 4 is vanochtend rond half tien opnieuw opgestart.

Doel 4 lag sinds zaterdagavond stil door een technisch defect in het niet-nucleaire gedeelte van de centrale. Daardoor lagen alle reactoren plat. Eerst was er gezegd dat de heropstart pas vanavond rond elf uur zou gebeuren, maar dat is dus toch al vanochtend gebeurd. Het vermogen wordt wel geleidelijk aan opgebouwd. In de loop van de namiddag zou Doel 4 weer op vol vermogen moeten werken. Bij de kerncentrale klinkt het, dat er geen problemen geweest zijn in de elektriciteitsbevoorrading.