Vandaag was het de tweede editie van het Belgisch Kampioenschap vuistbal. Dat is een sport die lijkt op volleybal. De Belgische Vuistbal Associatie bestaat nu twee jaar hier in Belgiƫ en de sport is langzaam aan het groeien. In Zandhoven verzamelden de beste mannen- en vrouwenteams om uit te maken wie zich mocht kronen tot beste van het land.